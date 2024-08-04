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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1895 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1895 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1895 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,191,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1895
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1895 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (3)
  • Rhenumis (1)
Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1895 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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