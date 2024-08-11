Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1895 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 82,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1895
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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