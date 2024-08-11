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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1895 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1895 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1895 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1895
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Via - May 28, 2024
Продавец Via
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - February 25, 2024
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - September 10, 2023
Продавец Zöttl
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Solidus Numismatik - November 22, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Solidus Numismatik - October 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Solidus Numismatik - July 20, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 J "Гамбург" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1895 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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