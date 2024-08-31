10 марок 1895 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1895 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 93000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

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