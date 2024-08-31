Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1895 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,949
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1895
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1895 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 93000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 12 октября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
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