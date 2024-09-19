Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1895 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 113,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1895
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1895 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (8)
- Busso Peus (8)
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Eurseree (1)
- Gärtner (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (11)
- Heritage (3)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (6)
- Höhn (9)
- Künker (33)
- Möller (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- NOA (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (5)
- Rhenumis (1)
- Schulman (1)
- SINCONA (5)
- Sonntag (2)
- Teutoburger (12)
- UBS (4)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (9)
- Westfälische (1)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 20 марок 1895 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск