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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1895 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1895 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1895 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 117,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1895
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1895 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2919 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 E "Саксония" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1895 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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