Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1895 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 117,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1895
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1895 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2919 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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