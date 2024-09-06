2 марки 1895 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1895 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5083 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2050 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

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