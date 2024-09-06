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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1895 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1895 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1895 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 53,700

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1895
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1895 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5083 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2050 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность F
Цена
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Где купить?
Германия 2 марки 1895 A "Гессен" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1895 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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