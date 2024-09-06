Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1895 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 53,700
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1895
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1895 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5083 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2050 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.
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