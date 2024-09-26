Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Гессена 2 марки Германской империи - Германия
2 марки 1876-1877Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1876 H 202,108 2 1701877 H 338,000 0 140
2 марки 1888Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1888 A 22,350 500 1 225
2 марки 1891Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1891 A 62,650 2 341
2 марки 1895-1900Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1895 A 53,700 - 1 1361896 A 8,950 200 0 301898 A 33,950 360 1 1411899 A 53,240 128 0 1531900 A 8,950 200 0 51
2 марки 1904Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1904 Филипп I Великодушный 100,000 2,250 2 612
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