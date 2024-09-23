2 марки 1899 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность PROOF (14) UNC (5) AU (24) XF (42) VF (65) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (12)

Cayón (1)

COINSNET (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (5)

GGN (1)

Gorny & Mosch (6)

Grün (14)

Heritage (2)

Heritage Eur (1)

HIRSCH (2)

Höhn (3)

Jean ELSEN (3)

Katz (1)

Kroha (2)

Künker (40)

Lanz München (1)

MARCINIAK (1)

Möller (1)

Münzen & Medaillen (1)

Münzen Gut-Lynt (3)

Niemczyk (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

SINCONA (2)

Sonntag (5)

Teutoburger (18)

UBS (4)

WAG (11)

WCN (2)

Westfälische (4)