Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 53,240
- Тираж PROOF 128
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (12)
- Cayón (1)
- COINSNET (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (5)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (6)
- Grün (14)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (3)
- Jean ELSEN (3)
- Katz (1)
- Kroha (2)
- Künker (40)
- Lanz München (1)
- MARCINIAK (1)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- Niemczyk (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (5)
- Teutoburger (18)
- UBS (4)
- WAG (11)
- WCN (2)
- Westfälische (4)
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 18 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 2 марки 1899 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск