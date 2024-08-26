Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,950
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5375 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2003.
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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