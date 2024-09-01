Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,950
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1900
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
6577 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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