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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1900 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1900 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,950
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1900
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
6577 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1900 A "Гессен" на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1900 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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