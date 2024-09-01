2 марки 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

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