2 марки 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

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