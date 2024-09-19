Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,350
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1888
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (225)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 2 марки 1888 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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