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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1877 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1877 года H "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1877 года H "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 338,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1877
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Гессен" со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5121 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 H "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1877 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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