Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1877 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 338,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1877
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Гессен" со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5121 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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