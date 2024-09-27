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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1898 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1898 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,950
  • Тираж PROOF 360

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1898
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Германия 2 марки 1898 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1898 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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