2 марки 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.

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