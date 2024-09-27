Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,950
- Тираж PROOF 360
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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