Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1895 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1895 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1895 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 101,054

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1895
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1895 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (8)
  • Felzmann (1)
  • Frankfurter (1)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (5)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (33)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • SINCONA (5)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (7)
  • UBS (3)
  • Varesi (1)
  • WAG (6)
  • Warin Global Investments (1)
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Varesi - March 22, 2021
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1895 G "Баден" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1895 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1895 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск