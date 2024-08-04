Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1895 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 101,054
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1895
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1895 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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