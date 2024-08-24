Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1895 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 73,418
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1895
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2003 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
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Дата 15 октября 2022
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Дата 27 мая 2022
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 4 сентября 2021
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Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
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Где продать?
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