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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1895 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1895 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1895 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 73,418

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1895
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2003 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1895 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1895 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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