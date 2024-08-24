5 марок 1895 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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