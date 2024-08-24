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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1895 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1895 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1895 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 831,025

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1895
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 5 марок 1895 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1895 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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