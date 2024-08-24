Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1895 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 831,025
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1895
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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