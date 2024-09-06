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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1895 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1895 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1895 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,051,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1895
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1895 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2967 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Künker (3)
Германия 1 пфенниг 1895 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 пфенниг 1895 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 пфенниг 1895 G на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1895 G на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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