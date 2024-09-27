Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1886 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1886
- Правитель Эрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1886 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5512 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Дата 24 ноября 2023
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Сохранность AU
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Сохранность VF
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