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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1886 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1886 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1886 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1886
  • Правитель Эрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1886 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5512 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1886 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1886 "Саксен-Кобург-Гота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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