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1886
Монеты Германии 1886 года
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Имперские
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Саксен-Кобург-Гота
Имперские монеты
1 марка 1886 A
Средняя цена
110 $
Продажи
0
10
1 марка 1886 D
Средняя цена
140 $
Продажи
0
49
1 марка 1886 E
Средняя цена
160 $
Продажи
0
27
1 марка 1886 F
Средняя цена
190 $
Продажи
0
20
1 марка 1886 G
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
7
1 марка 1886 J
Средняя цена
180 $
Продажи
1
7
1 марка 1873-1887
Смещение штемпеля
Средняя цена
5100 $
Продажи
1
48
10 пфеннигов 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1874-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
120 $
Продажи
0
8
5 пфеннигов 1874-1889
Инкузный брак
Средняя цена
210 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1886 A
Средняя цена
40 $
Продажи
0
13
1 пфенниг 1886 D
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1886 E
Средняя цена
85 $
Продажи
0
10
1 пфенниг 1886 F
Средняя цена
120 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1886 G
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
1 пфенниг 1886 J
Средняя цена
75 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
75 $
Продажи
0
16
Монеты Пруссии
20 марок 1886 A Пруссия
Средняя цена
420 $
Продажи
0
123
10 марок 1886 A Пруссия
Средняя цена
3200 $
Продажи
1
82
Монеты Саксен-Кобург-Гота
20 марок 1886 A Саксен-Кобург-Гота
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
316
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Германия
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1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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