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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1886 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1886 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 марка 1886 D
Средняя цена 140 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 марка 1886 E
Средняя цена 160 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 марка 1886 F
Средняя цена 190 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 марка 1886 G
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 марка 1886 J
Средняя цена 180 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1886 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1886 D
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1886 E
Средняя цена 85 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1886 F
Средняя цена 120 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1886 G
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1886 J
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1886 A Пруссия
Средняя цена 420 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
10 марок 1886 A Пруссия
Средняя цена 3200 $
Продажи
1 82

Монеты Саксен-Кобург-Гота

Аверс
Реверс
20 марок 1886 A Саксен-Кобург-Гота
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 316
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