10 марок 1886 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1886 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 5000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

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