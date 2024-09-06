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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1886 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1886 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1886 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,498

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1886 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 5000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3232 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2227 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Filatelie Klim - May 18, 2023
Продавец Filatelie Klim
Дата 18 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1886 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1886 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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