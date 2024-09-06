Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1886 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,498
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1886 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 5000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3232 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Filatelie Klim
Дата 18 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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