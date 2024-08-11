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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1886 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1886 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1886 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,031,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2627 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 1 марка 1886 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1886 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1886 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 марка 1886 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Stack's - January 20, 2020
Германия 1 марка 1886 F на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Stack's - August 20, 2019
Германия 1 марка 1886 F на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 F на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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