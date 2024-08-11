Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1886 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,031,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2627 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (5)
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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