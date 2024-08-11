Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1886 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,445,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 345 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (1)
- Grün (10)
- Heritage (9)
- HIRSCH (4)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (8)
- Münzen & Medaillen (1)
- Pesek Auctions (1)
- Stack's (1)
- WAG (9)
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 марка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск