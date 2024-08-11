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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1886 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1886 года D "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1886 года D "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,445,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21570 проданному на аукционе Heritage Auctions за 345 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (9)
Германия 1 марка 1886 D на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 1 марка 1886 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 марка 1886 D на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1886 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 1 марка 1886 D на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Dorotheum - November 16, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 D на аукционе Heritage - September 15, 2016
Германия 1 марка 1886 D на аукционе Heritage - September 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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