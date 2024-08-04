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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1886 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1886 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1886 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 427,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2615 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 290 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1886 J на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 1 марка 1886 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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