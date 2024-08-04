Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1886 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 427,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2615 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 290 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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