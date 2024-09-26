Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1886 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,060,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1886 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 82 EUR. Торги состоялись 7 июля 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Künker (3)
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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