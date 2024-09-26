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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1886 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1886 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1886 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,060,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1886 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 82 EUR. Торги состоялись 7 июля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (3)
Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 E на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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