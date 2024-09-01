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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1886 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1886 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1886 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,114,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1886 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7117 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 250 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1886 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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