1 пфенниг 1886 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1886 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7117 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 250 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

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