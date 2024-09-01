Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1886 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,114,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1886 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7117 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 250 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?
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