1 марка 1886 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9629 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

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