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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1886 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1886 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1886 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,101,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9629 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Германия 1 марка 1886 A на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 1 марка 1886 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1886 A на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1886 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 марка 1886 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 A на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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