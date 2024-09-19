Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1886 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 764,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1886
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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