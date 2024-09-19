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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1886 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1886 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1886 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 764,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1886
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1886 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4035 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stack's - May 14, 2018
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1886 E на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1886 E на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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