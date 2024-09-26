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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Пруссии 4 марки Германской империи - Германия

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4 марки 1904

Частная проба Х. Шмидта
Год Знак Описание Продажи Продажи
1904 0 14
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