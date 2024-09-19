Германия Период: 1871-2001 1871-2001
4 марки 1904 года "Частная проба Х. Шмидта" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 марки 1904 года "Частная проба Х. Шмидта". Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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