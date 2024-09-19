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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

4 марки 1904 года "Частная проба Х. Шмидта" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 4 марки 1904 года "Частная проба Х. Шмидта" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 4 марки 1904 года "Частная проба Х. Шмидта" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 21,27 гр
  • Диаметр 34,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 4 марки
  • Год 1904
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 4 марки 1904 года "Частная проба Х. Шмидта". Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (10)
  • Möller (1)
  • Rare Coins (1)
Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе HIRSCH - September 29, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Германия 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 марки 1904 "Частная проба Х. Шмидта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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