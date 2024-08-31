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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Бремена 20 марок Германской империи - Германия

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20 марок 1906

Бремен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1906 J 20,122 0 430
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