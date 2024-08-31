Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Германия
1889
Германия
Период:
1871-2001
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
Главная
Каталог
Германия
1889
Монеты Германии 1889 года
Выберите категорию
Все
Имперские
Гамбург
Пруссия
Саксен-Мейнинген
Саксония
Имперские монеты
10 пфеннигов 1889 A
Средняя цена
35 $
Продажи
0
7
10 пфеннигов 1889 D
Средняя цена
65 $
Продажи
0
9
10 пфеннигов 1889 E
Средняя цена
140 $
Продажи
1
6
10 пфеннигов 1889 F
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1889 G
Средняя цена
130 $
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1889 J
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1889 A
Средняя цена
30 $
Продажи
0
6
5 пфеннигов 1889 D
Средняя цена
60 $
Продажи
0
9
5 пфеннигов 1889 E
Средняя цена
60 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1889 F
Средняя цена
160 $
Продажи
0
5
5 пфеннигов 1889 G
Средняя цена
140 $
Продажи
0
5
5 пфеннигов 1889 J
Средняя цена
50 $
Продажи
0
2
5 пфеннигов 1874-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
120 $
Продажи
0
8
5 пфеннигов 1874-1889
Инкузный брак
Средняя цена
210 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1889 A
Средняя цена
25 $
Продажи
0
10
1 пфенниг 1889 D
Средняя цена
80 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1889 E
Средняя цена
75 $
Продажи
1
5
1 пфенниг 1889 F
Средняя цена
230 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1889 G
Средняя цена
110 $
Продажи
0
5
1 пфенниг 1889 J
Средняя цена
35 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1873-1889
Смещение штемпеля
Средняя цена
75 $
Продажи
0
16
Монеты Гамбурга
20 марок 1889 J Гамбург
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
87
Монеты Пруссии
20 марок 1889 A Пруссия
Средняя цена
440 $
Продажи
2
447
10 марок 1889 A Пруссия
Средняя цена
6600 $
Продажи
0
147
Монеты Саксен-Мейнинген
20 марок 1889 D Саксен-Мейнинген
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
110
Монеты Саксонии
5 марок 1889 E Саксония
Средняя цена
460 $
Продажи
1
113
5 марок 1889 E Саксония
800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные
Средняя цена
490 $
Продажи
2
211
5 марок 1889 E Саксония
800 лет Дому Веттинов. Серебро
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
120
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
31 авг. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Германия
Период
1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить