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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1889 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1889 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1889 D
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1889 E
Средняя цена 140 $
Продажи
1 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1889 F
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1889 G
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1889 J
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1889 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1889 D
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1889 E
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1889 F
Средняя цена 160 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1889 G
Средняя цена 140 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1889 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1889 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1889 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1889 E
Средняя цена 75 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1889 F
Средняя цена 230 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1889 G
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1889 J
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1889 J Гамбург
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 87

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1889 A Пруссия
Средняя цена 440 $
Продажи
2 447
Аверс
Реверс
10 марок 1889 A Пруссия
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 147

Монеты Саксен-Мейнинген

Аверс
Реверс
20 марок 1889 D Саксен-Мейнинген
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 110

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
5 марок 1889 E Саксония
Средняя цена 460 $
Продажи
1 113
Аверс
Реверс
5 марок 1889 E Саксония 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные
Средняя цена 490 $
Продажи
2 211
Аверс
Реверс
5 марок 1889 E Саксония 800 лет Дому Веттинов. Серебро
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 120
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