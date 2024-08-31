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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1889 года F "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,010,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1889 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
Германия 5 пфеннигов 1889 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1889 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1889 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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