5 марок 1889 года E "Саксония". 800 лет Дому Веттинов. Серебро (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. 800 лет Дому Веттинов. Серебро. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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