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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1889 года E "Саксония". 800 лет Дому Веттинов. Серебро (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 800 лет Дому Веттинов. Серебро

Аверс монеты - 5 марок 1889 года E "Саксония" 800 лет Дому Веттинов Серебро - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1889 года E "Саксония" 800 лет Дому Веттинов Серебро - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27,78 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1889
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. 800 лет Дому Веттинов. Серебро. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (11)
  • UBS (1)
  • WAG (8)
  • Westfälische (2)
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
4449 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
5942 $
Цена в валюте аукциона 5550 EUR
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1889 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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