Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1889 года E "Саксония". 800 лет Дому Веттинов. Серебро (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 800 лет Дому Веттинов. Серебро
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27,78 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1889
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. 800 лет Дому Веттинов. Серебро. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность SP64 PCGS
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?
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