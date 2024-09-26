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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1889 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1889 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1889 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,032

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1889
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1889 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3085 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14106 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
14701 $
Цена в валюте аукциона 13500 EUR
Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1889 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 20 марок 1889 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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