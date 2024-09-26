Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1889 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,032
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1889
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1889 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3085 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
14701 $
Цена в валюте аукциона 13500 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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