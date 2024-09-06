Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1889 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1889
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1889 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Busso Peus (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (11)
- Heritage (3)
- HIRSCH (4)
- Höhn (3)
- Kroha (1)
- Künker (30)
- Münzen & Medaillen (2)
- Rapp (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (4)
- SINCONA (3)
- Teutoburger (5)
- UBS (4)
- V. GADOURY (1)
- WAG (5)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 20 марок 1889 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск