5 пфеннигов 1889 года A "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1889 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4421 проданному на аукционе Katz Auction за 32 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

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