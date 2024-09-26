Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1889 года A "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10,804,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1889 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4421 проданному на аукционе Katz Auction за 32 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
Сохранность
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Где продать?
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