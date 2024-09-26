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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1889 года A "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года A "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года A "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,804,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1889 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4421 проданному на аукционе Katz Auction за 32 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Katz (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1889 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 A на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1889 A на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1889 A на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1889 A на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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