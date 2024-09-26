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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1889 года D "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года D "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года D "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,816,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1889 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 5 пфеннигов 1889 D на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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