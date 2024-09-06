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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1889 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1889 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1889 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,454,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1889 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1889 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1889 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 1 пфенниг 1889 D на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1889 D на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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