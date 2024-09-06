Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1889 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1889
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 16750 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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