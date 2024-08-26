Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1889 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,542,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1889 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 11 мая 2017.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Где продать?
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