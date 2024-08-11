Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1889 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,750,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1889 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2944 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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