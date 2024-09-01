5 марок 1889 года E "Саксония". 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные. Это бронзовая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность PROOF (7) UNC (30) AU (62) XF (100) VF (9) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (1) MS62 (2) AU55 (1) SP66 (2) SP65 (1) SP64 (4) SP63 (2) SP61 (1) PF65 (1) PF64 (2) RD (1) BN (21) Сервис NGC (8) PCGS (16)

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