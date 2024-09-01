Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1889 года E "Саксония". 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 27,78 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1889
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (211) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные. Это бронзовая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
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