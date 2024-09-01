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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1889 года E "Саксония". 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные

Аверс монеты - 5 марок 1889 года E "Саксония" 800 лет Дому Веттинов Медь Пробные - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1889 года E "Саксония" 800 лет Дому Веттинов Медь Пробные - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 27,78 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1889
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (211) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1889 года "Саксония" со знаком E. 800 лет Дому Веттинов. Медь. Пробные. Это бронзовая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 5 марок 1889 E "Саксония" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1889 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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