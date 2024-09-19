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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1889 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1889 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1889 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,813,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1889 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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