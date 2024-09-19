Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1889 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,813,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1889 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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