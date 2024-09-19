Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1889 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,493,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1889 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1224 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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