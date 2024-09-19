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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1889 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1889 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1889 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,493,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1889 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1224 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 10 пфеннигов 1889 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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