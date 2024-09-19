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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1889 года G "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года G "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1889 года G "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,221,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1889 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
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  • Grün (4)
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1889 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 5 пфеннигов 1889 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1889 G на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1889 G на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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