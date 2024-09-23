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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1889 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1889 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1889 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,308,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1889 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2947 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1889 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 пфенниг 1889 J на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 1 пфенниг 1889 J на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1889 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1889 J на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1889 J на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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