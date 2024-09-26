Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1889 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1889
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1889 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17500 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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