Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Анхальта 5 марок Германской империи - Германия
5 марок 1896Ангальт
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1896 A 25 лет правления 10,000 1 369
5 марок 1914Ангальт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1914 A Серебряная свадьба 30,000 1,000 3 760
5 марок 1914 ПробныеАнгальт
Год Знак Описание Продажи Продажи1914 Серебряная свадьба. Без знака монетного двора 0 1
5 марок 1914 ПробныеАнгальт
Год Знак Описание Продажи Продажи1914 Серебряная свадьба 0 4
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск