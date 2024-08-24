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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Анхальта 5 марок Германской империи - Германия

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5 марок 1896

Ангальт
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1896 A 25 лет правления 10,000 1 369
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5 марок 1914

Ангальт
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1914 A Серебряная свадьба 30,000 1,000 3 760
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5 марок 1914 Пробные

Ангальт
Год Знак Описание Продажи Продажи
1914 Серебряная свадьба. Без знака монетного двора 0 1
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5 марок 1914 Пробные

Ангальт
Год Знак Описание Продажи Продажи
1914 Серебряная свадьба 0 4
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