Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба. Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

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