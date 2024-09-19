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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба. Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Серебряная свадьба. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт" Серебряная свадьба Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт" Серебряная свадьба Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1914
  • Правитель Фридрих II (Герцог Ангальта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
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Германия 5 марок 1914 "Ангальт" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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