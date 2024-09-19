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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1896 года A "Ангальт". 25 лет правления (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 25 лет правления

Аверс монеты - 5 марок 1896 года A "Ангальт" 25 лет правления - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1896 года A "Ангальт" 25 лет правления - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1896
  • Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (369)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. 25 лет правления. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6250 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1465 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1896 "Ангальт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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