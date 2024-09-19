Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1896 года A "Ангальт". 25 лет правления (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 25 лет правления
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1896
- Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (369)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. 25 лет правления. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6250 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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