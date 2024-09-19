5 марок 1896 года A "Ангальт". 25 лет правления (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. 25 лет правления. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6250 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность PROOF (13) UNC (37) AU (141) XF (96) VF (81) F (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (5) MS64 (3) MS63 (1) MS61 (3) AU58 (20) VF35 (1) PF64 (1) PF60 (1) PF58 (1) DETAILS (6) CAMEO (1) Сервис NGC (38) PCGS (5)

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